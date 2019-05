Juventus, Paratici e la missione a Londra: ecco tecnico e colpo di mercato

Momento decisivo per la Juventus in vista dell’organizzazione per la squadra della prossima stagione. Tema caldo il mercato, non solo dei giocatori. C’è da sistemare la panchina bianconera che dopo l’addio di Allegri dovrà vedere un altro allenatore di spessore.

Ecco perché, nel viaggio ormai noto di Fabio Paratici a Londra, c’è stato modo di valutare anche quello che potrebbe essere il prossimo mister. Dai giocatori del futuro all’allenatore, la società bianconera lavora senza freni e sa che non potrà sbagliare.

A LONDRA – Oggi Fabio Paratici era a Torino per partecipare ad un cda, ma solamente poche ore fa ha vissuto una due giorni a Londra al fianco di uno dei suoi uomini di fiducia. Sarri, Pochettino, Klopp e Guardiola. Sono questi i nomi “inglesi”, ma anche Pogba..soprattutto lui. Sì, perché per quanto riguarda il tecnico non vi era modo di avere incontri decisivi – gli allenatori sono tutti impegnati per gli ultmi appuntamenti stagioni, fatta eccezione per quello del Manchester City -. Ecco perché Paratici ha pensato al mercato dei giocatori con Paul Pogba sempre nella testa. Il francese ha partecipato anche alla festa di addio di Barzagli lanciando un chiaro segnale. Ora, la palla passa alla Juventus, che, a quanto pare, si sta muovendo…