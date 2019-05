Juventus, Paratici ha l’ok di Allegri: maxi scambio con il Manchester United

Potrebbe esserci la svolta sul mercato della Juventus. Fabio Paratici si sarebbe mosso per ovviare alla possibile partenza di Paulo Dybala. Come riporta Goal, che cita il Corrire dei Torino, si sarebbero intensificati i discorsi tra la dirigenza bianconera e il Manchester United.

Già in passato le due società avevano parlato di un possibile affare che vedeva protagonista Douglas Costa. Adesso, invece, sarebbero il 10 bianconero e Alexis Sanchez al centro dei discorsi dei due club. Dybala vorrebbe trovare spazio nella prossima stagione e una sua partenza in Premier League sembra sempre più possibile. In tal senso il Manchester United è una meta interessante che la Joya non avrebbe problemi ad accettare.

La contromossa della Juventus sarebbe proprio da andare a ricercare in casa Red Devils dove Alexis Sanchez piace, e non poco. Già seguito fin dai tempi dell’Udinese, il cileno sarebbe perfetto per la squadra della prossima stagione. Paratici avrebbe anche già incontrato l’agente del giocatore per capire quali siano le richieste economica del classe ’88.