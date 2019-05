Juventus, Paratici smentisce l’arrivo di Guardiola: “Mai cercato. Sul mercato…”

Ancora da sciogliere il nodo allenatore in casa Juventus. Se l’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione è ormai ufficiale già da diversi giorni, il nome del suo successore rimane un mistero. A lungo si è ipotizzata la pista Pep Guardiola, ma adesso, ai microfoni di DAZN, ci ha pensato Fabio Paratici ad allontanare definitivamente quest’ipotesi.

NESSUN CONTATTO – “Con Guardiola non abbiamo avuto alcuno contatto, neanche ci abbiamo mai pensato, sia perché è sotto contratto, sia per altri motivi. Tutto questo rumore mi sembra molto strano… Ma questo è il nostro mondo e dobbiamo accettarlo”.

MERCATO – “Non dobbiamo fare clamore, ma solo costruire la miglior squadra possibile. Per farlo, asseconderemo quelle che saranno le direttive del nuovo allenatore. Abbiamo le idee chiare e stiamo facendo le nostre valutazioni, ma ancora ci sono molte competizioni in corso: fino a quando la stagione non sarà finita, mi sembra giusto per rispetto di tutti rimanere in questa situazione. Dybala? Abbiamo grandissima fiducia in lui: è per noi un giocatore molto importante”.