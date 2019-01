Juventus, Paratici: “Speriamo sia l’anno della Champions League. Ramsey? Ci siamo. Su Mbappé…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky nel corso del Globe Soccer Awards. Tanto mercato, in vista della sessione invernale, ma anche le ambizioni e gli obiettivi per il 2019 che si annuncia essere ricco di successi per i bianconeri.

CHAMPIONS – Non è certo un segreto che la Juventus stia pensando sempre con maggiore insistenza alla vittoria della Champions League. Lo stesso Paratici ammette: “Speriamo che sia un anno pari se non migliore agli ultimi 6-7 anni. Il nostro primo pensiero è rivolto alla Champions, è diventato un obiettivo e ci sentiamo competitivi per essere protagonisti. Sicuramente con maggiore sicurezza rispetto agli ultimi anni. Con Cristiano Ronaldo la nostra consapevolezza è aumentata, ma partivamo da un base alta e negli ultimi anni abbiamo sempre giocato grandi Champions”.

MERCATO – Gennaio, tempo di mercato e di progettazione anche per il futuro. A proposito di giocatori seguiti e che potrebbero vestire preso la maglia della Juventus, Paratici ha detto: “Ramsey? E’ un ottimo giocatore e gioca in una grande squadra. Va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone, quindi siamo attenti anche a Ramsey. Ripeto, per ora è un giocatore dell’Arsenal e non siamo attenti solo noi al gallese”. “Mbappé? E’ una ipotesi molto fantasiosa. La fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per giugno questo è un nome molto difficile”. “Allegri? E’ il migliore allenatore possibile per noi e credo la Juventus sia adatta a lui”. Kean in uscita? No, cercheremo di tenere tutti i giocatori presenti in rosa”.

MAROTTA – Prima sessione di mercato senza Beppe Marotta. Sarà già derby sul mercato? Paratici crede di no: “”No, nessun derby. Noi pensiamo alla Juventus e gli altri penseranno alle proprie squadre. Poi ci conosciamo bene e quindi entrambi sappiamo cosa può pensare l’altro”.