Juventus, Paratici: “Stiamo valutando diversi allenatori, non c’è un tempo limite”

All’evento Football Leader di Napoli è intervenuto anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. L’ospite più atteso, dal momento in cui i bianconeri ancora devono sciogliere le riserve per quanto riguarda il dopo Massimiliano Allegri. Ecco le parole riferite all’inviato di TuttoMercatoWeb.com: “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore. Sarri ha nostalgia dell’Italia? Lo pensano tutti quelli che vanno all’estero, da noi si mangia molto bene! Ho letto poco le notizie di questi giorni, ho staccato un attimo (è reduce da alcuni giorni di vacanza a Capri, ndr). Chiesa? La nostra squadra è competitiva, prima di parlare di giocatori aspettiamo l’allenatore. Solo dopo l’annuncio di questi faremo le dovute valutazioni”.