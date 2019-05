Juventus, pazza idea: doppio sacrificio per arrivare al sogno proibito

La stagione volge la termine e nonostante la questione allenatore ancora da definire, la Juventus pensa in grande per la prossima annata.

Ci sarà un nuovo tecnico, con diversi nomi in lizza. Ma potrebbe esserci anche una piccola rivoluzione. Angelli, Nedved e Paratici vogliono costruire le basi per vincere la Champions League e per farlo occorreranno rinforzi.

Il nome che torna con prepotenza è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese sarebbe un gradito ritorno. Le indiscrezioni sul suo conto, ormai, circolano sempre più fortemente. Secondo gli inglesi del Sunday Express, al fine di convincere il Manchester United a cedere il campione del mondo con la Francia, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad offrire addirittura due giocatori. Si tratta di Paulo Dybala e Alex Sandro. Se il terzino è da due stagioni in bilico, la Joya ha di recente confermato la volontà di rimanere, ma allo stesso tempo ha lasciato la decisione al club.