Juventus, Pochettino a Torino grazie a…un colpo di mercato

Sembra essere Mauricio Pochettino il profilo più gradito dalla dirigenza della Juventus per sostituire Massimiliano Allegri. Il tecnico argentino potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione, decidendo di intraprendere l’avventura italiana. E il club bianconero, in queste ore, starebbe valutando come aggirare la clausola rescissoria.

IDEA – La soluzione sarebbe quella di ipervalutare un calciatore dei londinesi, con due i nomi finiti nel mirino: il primo è quello di Kieran Trippier, terzino destro che andrebbe a sostiture nello scacchiere bianconero Joao Cancelo; il secondo è quello di Christian Eriksen, centocampista danese da tempo seguito dalla Juventus. Per i due, il club di Agnelli potrebbe proporre rispettivamente una valutazione di 40 e 80 milioni di euro.