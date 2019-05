Juventus, possibile incontro in serata fra Agnelli e Allegri

Grande trepidazione in casa Juventus per il futuro di Massimiliano Allegri. Si è parlato moltissimo dell’incontro odierno fra il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e il tecnico toscano presso la Continassa a Torino. Al termine dell’allenamento, intorno alle 17.45, i dirigenti e Allegri sono rimasti poco insieme all’interno della struttura: Nedved è uscito per primo intorno alle 18.10, Agnelli poco dopo, Allegri verso le 19.30 e infine il direttore dell’Area Tecnica Fabio Paratici un’ora più tardi. Secondo quanto trapelato da Sky Sport, è probabile che il summit venga svolto in serata presso un’altra sede. Tanti erano anche i tifosi incuriositi per capire quale sarebbe stato l’esito della chiacchierata. Se Agnelli e Allegri non si vedranno questa sera, lo faranno in un altro momento nei prossimi giorni.