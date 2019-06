Juventus, pronti i primi tre regali per Sarri

Sembra ormai certo del ritorno in Italia, Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la prossima stagione alla guida della Juventus. Lo confermano le indiscrezioni, ma allo stesso tempo, anche le sue parole. L’ex Napoli, e quasi ex Chelsea, sarà il futuro tecnico della Vecchia Signora.

E quale modo migliore per accogliere un nuovo allenatore se non quello di fargli trovare pronti nuovi calciatori per la rosa che dovrà allenare? Ecco, infatti, che la Juventus, nelle vesti di Fabio Paratici e di Pavel Nedved è pronta a portare a Torino tre clamorosi rinforzi da mettere a disposizione proprio di Sarri.