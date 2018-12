Juventus, Ramsey si può: trattativa alla Emre Can

Potrebbe essere il colpo a sorpresa della Juventus. Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal, è sempre più vicino a vestire la maglia della Vecchia Signora. Dopo gli ultimi segnali arrivati dall’Inghilterra, le voci che vogliono il classe 1990 vicino all’approdo a Torino si sono decisamente intensificate.

AFFARE – Secondo quanto si apprende da Tuttosport, l’arrivo del gallese alla Juventus potrebbe essere un affare alla Emre Can. Esattamente come per il tedesco, l’operazione messa in atto dai bianconeri potrebbe comprendere un indennizzo da 10-15 milioni di euro, mentre al centrocampista sarebbe garantito uno stipendio annuale da 8 milioni di euro. La Juventus è decisamente in pole position per il giocatore dell’Arsenal, anche se ancora non è da sottovalutare l’interesse di Paris Saint-Germain e Barcellona.