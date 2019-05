Juventus, retroscena Allegri: “Il mio tempo è finito…”

Potrebbe essere il giorno della verità in casa Juventus in merito al futuro del tecnico Massimiliano Allegri. Alla Continassa dovrebbe andare in scena un incontro tra società e allenatore e che potrebbe portare anche al divorzio.

“Qui il mio tempo è finito”, sarebbe questa la confidenza che Allegri avrebbe fatto a qualche amico nella serata di ieri. Secondo il Corriere della Sera, il tecnico livornese sarebbe vicino a salutare la Juventus. Secondo quanto emerge, il mister dei record avrebbe proposto una condizione fondamentale per rimanere: andare avanti senza rinnovo, sapendo che il suo contratto terminerà nel 2020, apportando modifiche alla squadra – rinforzi per la Champions League -, e un ricco stipendio. Richieste che non sarebbero state accolte molto positivamente dai vertici societari, ma al momento ancora nessun faccia a faccia ufficiale.

Per il dopo Allegri, potrebbe prendere quota il Conte bis anche se l’Inter, in questo senso, potrebbe essere un ostacolo.