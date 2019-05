Juventus, riecco Pogba: il centrocampista a Torino fa sognare i bianconeri

Una presenza più che gradita, quella di Paul Pogba alla festa scudetto della Juventus. Il centrocampista francese, avvolto da settimane da ben più di una voce di mercato, è tornato a fare visita agli ex compagni per celebrale il titolo e l’addio al calcio giocato di Andrea Bazargli.

Il francese, attualmente al Manchester United, era presente all’evento privato organizzato alle ​Officine Grandi Riparazioni, per festeggiare lo scudetto vinto dagli ex compagni della Juventus e per salutare Andrea Barzagli, che contro l’Atalanta ha appeso gli scarpini al chiudo. La Juventus sempre nel cuore e questa è l’ennesima dimostrazione. E allora perché non sognare il clamoroso ritorno?

SI PUO’ – Il Manchester United è rimasto fuori dalla Champions League e questo sarebbe già di per sé un buon motivo per cercare gloria altrove. 150 milioni, la richiesta dei Red Devils per il francese. Cento, una cifra più ragionevole per cui le squadra si metterebbero al tavolo. Pogba è in scadenza di contratto nel 2021 e su di lui c’è, come ben noto il Real Madrid di Zidane. Ma proprio l’allenatore potrebbe essere la chiave per rivedere il Polpo a Torino. Non è certo un segreto che lo stesso tecnico fracese possa essere uno dei candidati per sostituire Allegri. E allora, perché i tifosi bianconeri non possono sognare il doppio ritorno? La Juventus ci pensa. Agnelli, Nedved e Paratici sono a lavoro…