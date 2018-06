Juventus, rilancio per l’ex Inter: che sgarbo ai nerazzurri

La Juventus punta Joao Cancelo. Il terzino destro ex Inter è l’obiettivo di mercato bianconero. Nelle ultime ore il portoghese è stato accostato a diversi club tra cui il Wolverhampton ma sembra che la destinazione inglese non sia gradita al giocatore del Valencia. Per questo motivo, e per l’impossibilità dei nerazzurri di riscattarlo immediatamente dai lusitani, ecco che la Vecchia Signora si è inserita nell’affare e potrebbe trovare in Cancelo il sostituto perfetto di Lichsteiner, diventato da poco giocatore dell’Arsenal.

NO ALLA PREMIER LEAGUE -Tornato alla base, al Valencia, Cancelo è già pronto a salutare. Il suo agente Jorge Mendes aveva portato a termine la trattativa con il Wolverhampton, tornato in Premier League e disposto ad investire un cifra molto alta per il portoghese. L’offerta, da 40 milioni di euro, era stata accettata dal club allenato da Marcelino, ma la novità è che Cancelo ha esitato mettendo di fatto in stand-by la trattativa. Il motivo? Perché il terzino classe ’94 preferisce aspettare un club più importante e avere la possibilità di giocare la Champions League.

JUVENTUS O INTER – Competizione europea che Juventus e Inter giocheranno e di cui potrebbero essere grandi protagoniste. Per questo motivo Cancelo avrebbe espresso la propria volontà di aspettare una delle due squadra. L’impossibilità dei nerazzurri di agire fino a luglio a causa dei paletti imposti dall’UEFA sta favorendo i bianconeri disposti a spendere subito 35 milioni di euro per portare il portoghese a Vinovo. Con la situazione di Darmian non ancora avviata e le offerte che giungono per Alex Sandro, la soluzione Cancelo sarebbe perfetta e andrebbe a colmare qualsiasi lacuna sulle corsie esterne. Per questo motivo la Juventus sta cercando una soluzione, arrivando a spendere una cifra comunque alta ma con un prestito con obbligo di riscatto. Se dovesse concretizzarsi l’affare sarebbe uno sgarbo che i nerazzurri farebbero fatica a digerire. La risposta perfetta da parte dei bianconeri, al passaggio di Asamoah a Milano.

Ecco chi è Cancelo