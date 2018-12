Juventus-Roma, il doppio ex Capello: “Tanti ricordi. Bianconeri da sempre squadra da battere. Allegri? Un vincente…”

Fabio Capello, allenatore ed ex calciatore tra le altre proprio di Juventus e Roma, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in merito al big match della 17^ giornata tra bianconeri e giallorossi. Una gara molto sentita da entrambe le squadre, specialmente dai romani che vedono i torinesi i loro rivali principali, ovviamente dopo la Lazio.

RICORDO – “Juventus-Roma mi evoca tanti ricordi. Sia da giocatore che da allenatore, sicuramente a Roma la Juventus è da sempre la squadra da battere. Se avessi dovuto portare qualcosa da Roma a Torino, avrei scelto l’entusiasmo di una piazza che vive con grande passione le gesta della sua squadra, ma che è capace di esaltarsi e di deprimersi allo stesso momento”. “Cosa ho cercato di portare dalla Juventus alla capitale? Decisamente la mentalità vincente e l’organizzazione della società”.

ALLEGRI – “Sicuramente ogni allenatore ha il suo modo di lavorare, lui ha vinto moltissimo imponendo il proprio stile che è risultato vincente, fa giocare la squadra come vuole lui, indice di grande personalità e sicurezza”. E poi aggiunge: “Come si gestisce uno spogliatoio con grandi campioni? Semplice, con personalità e credibilità altrimenti solo le parole non servono a niente. Se hai questi due elementi, il giocatore accetta le decisioni e le capisce, altrimenti il calciatore non ti segue e tutto diventa più difficile”.