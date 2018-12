Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

La Juventus per continuare nella sua marcia impetuosa e tenere a distanza di sicurezza il Napoli, la Roma per cercare il gran colpo che potrebbe dare la scossa ad una stagione fin qui deludente. Questi gli obiettivi delle due squadre che si sfideranno nel match conclusivo di questa diciassettesima giornata di Serie A, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:30. Allo Stadium l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri si affida al 4-3-1-2, con Dybala alle spalle del tandem Ronaldo–Mandzukic, mentre il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco replica con un 4-2-3-1 con Schick supportato da Florenzi, Zaniolo e Kluivert.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, N’Zonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco