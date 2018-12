Juventus-Roma, le probabili formazioni: Ronaldo e Manduzkic ci sono. Dubbio Dzeko nei giallorossi

Tutto è pronto al big match della 17^ giornata tra Juventus-Roma. All’Allianz Stadium di Torino, bianconeri e giallorossi si sfidano nell’ultima gara prima di Natale.

La squadra di Allegri proverà a mantenere invariato il gap dal Napoli, mentre gli uomini di Di Francesco dovranno dare delle risposte sul campo dopo alcune uscite deludenti e un periodo davvero grigio. Fischio d’inizio alle 20,30.

LE FORMAZIONI – Zero sconfitte in campionato per la Juventus e un solo pareggio davanti al proprio pubblico. I bianconeri continuano la loro marcia senza che nessuno riesca a contrastarli. Questa sera, assenti Cancelo e Cuadrado, ma Allegri ha già in mente come sostituirli. Ritorna a disposizione Khedira e come lui confermati anche altri titolari. Ci sarà Szczesny tra i pali. De Sciglio e Alex Sandro agiranno sulle corsie esterne, con Bonucci, in ballottaggio con Benatia, e Chiellini a proteggere il loro portiere, ex di questa gara Roma. In mediana un altro ex giallorosso, ovvero Miralem Pjanic. Sicuro del posto come annunciato dal tecnico in conferenza. Con lui, ecco Bentancur e Matuidi a supporto. Pochissime perplessità soprattutto sull’attacco dove Mandzukic e Ronaldo sono certi del posto e Dybala nettamente favorito su Douglas Costa e Bernardeschi. La Roma risponderà con il ritorno di Dzeko, anche se in via precauzionale, il bosniaco potrebbe non essere schierato dal 1′. Pronto dunque Schick che deve farsi perdonare alcune prestazioni sottotono. Di Francesco dovrebbe tornare al 4-2-3-1, senza sbilanciarsi troppo in avanti. Olsen in porta, Manolas e Fazio a far coppia al centro della difesa. Santon e Florenzi si giocano una maglia sulla destra, anche se il secondo potrebbe essere avanzato tra centrocampo e attacco. In mediana scelte quasi obbligate, con Nzonzi e Cristante insieme a Zaniolo. Kluivert va a completare la trequarti, unico dubbio, come detto, in avanti con Schick favorito su Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandžukić. A disp.: Pinsoglio, Perin, Benatia, Khedira, Douglas Costa, Kean, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick. A disp.: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Perotti, Dzeko, Marcano, Under, Pastore. Allenatore: Eusebio Di Francesco