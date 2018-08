Juventus, Ronaldo buona la…terza: CR7 segnerà alla prossima

Juventus a punteggio pieno in campionato, 5 gol fatti ma non c’è il nome di Cristiano Ronaldo tra questi. Ci è andato vicino alla prima, ancora di più contro la Lazio quando davanti alla porta non ha capitalizzato ma ha favorito la realizzazione del compagno Mandzukic. Per CR7, il gol non è mai stato un problema, soprattutto al terzo appuntamento del campionato.

LA PROSSIMA – Alla terza partita, infatti, Ronaldo si accende: o almeno questo è quello che dicono gli ultimi dieci anni di carriera del portoghese. Dal Manchester United al Real Madrid, soprattutto con i Blancos. Alle terze giornate degli ultimi dieci campionati il portoghese ha messo a segno 13 gol in 9 presenze, saltando l’appuntamento con la rete in due sole occasioni, nelle quali ha comunque realizzato un assist. Tre anni fa, con la camiseta blanca, Ronaldo è riuscito a firmare addirittura un pokerissimo nei sei gol con i quali il Real Madrid ha sconfitto l’Espanyol. Appuntamento a sabato sera, quando la Vecchia Signora sarà al Tardini, ospite del Parma e CR7 potrebbe davvero sbloccarsi.