Juventus, Ronaldo: “Ottimo girone d’andata. Var? Lasciamo gli arbitri tranquilli…”

Protagonista assoluto con la doppietta che ha deciso la gara. Cristiano Ronaldo conclude il suo girone d’andata, il primo in Italia, con la maglia della Juventus con due reti fondamentali per il suoi. Un tiro dal limite e un rigore, consentono a CR7 e alla Vecchia Signora di portare a casa i tre punti.

Al termine della sfida contro la Sampdoria, l’asso portoghese ha parlato a Sky Sport, commentando la partita e anche gli episodi in cui è dovuta intervenire la Var.

AVANTI COSI’ – “La squadra sta facendo bene, abbiamo fatto un ottimo girone di andata e dobbiamo continuare a lavorare così per confermarci in quello di ritorno. Sono favorevole al VAR perché così ci sono meno errori: bisogna lasciar lavorare tranquilli gli arbitri, certe situazioni non sono semplici nemmeno per loro”, ha detto Ronaldo a caldo.