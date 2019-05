Juventus, Ronaldo saluta Allegri: “Un anno eccezionale, grande uomo e grande mister”

Non appena è terminata la conferenza stampa che ha sancito ufficialmente l’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, tantissimi sono stati i messaggi diffusi sui social dai giocatori bianconeri, che hanno speso bellissime parole per il tecnico toscano per aver raggiunto trionfi importanti in questi anni. All’appello mancava solo lui, Cristiano Ronaldo, che su Instagram ha riempito di elogi Allegri nonostante abbiano lavorato fianco a fianco una sola stagione: “Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te!”. Il portoghese ha messo a segno, fino a questo momento, 28 gol in 42 partite nella prima sua esperienza alla Juve. Ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana.