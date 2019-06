Juventus, Sarri e quel ritardo infinito. Su Twitter nome a sorpresa per la panchina

Non si sblocca la situazione legata a Maurizio Sarri per il dopo-Allegri sulla panchina della Juventus. Non per volontà sua, ma per il fatto che il Chelsea tentenni per liberarlo, non volendo pagare l’indennizzo di 6 milioni di euro, poi a quanto pare abbassato a 3. Anche il padre del tecnico ex Napoli ieri ha confermato che non si sa proprio quando verrà lasciato andare per sposare il progetto bianconero, con la società che gli ha promesso un contratto da 7 milioni di euro all’anno. E allora, al posto dello sgradito Sarri e Guardiola che resterà al City ufficialmente, su Twitter prende il volo un nome particolare per il ruolo di allenatore della Juventus: Massimo Carrera. Con lo Spartak Mosca, l’ex collaboratore di Conte proprio in bianconero e in Nazionale ha vinto un titolo in Russia, ma ora è libero perché esonerato lo scorso ottobre. Farebbe coppia con Andrea Pirlo, il vice, per un duo “juventino” che piacerebbe molto ai tifosi.