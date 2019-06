Juventus, Sarri fa la prima richiesta: scippo in casa Milan

Sarri alla Juventus è solo questione di ore. L’ex allenatore del Napoli, nell’ultima stagione al Chelsea, sta per diventare il prossimo tecnico bianconero. La Vecchia Signora è pronta a chiudere l’affare e in attesa dell’ok definitivo della società inglese per liberare il manager, vincitore dell’Europa League, prepara già i primi colpi.

L’ultima indiscrezione parla di una prima richiesta fatta da Maurizio Sarri a Fabio Paratici e Pavel Nedved. Si tratta di un giocatore fondamentale per il gruppo, un leader, neppure tanto silenzioso, che già in passato, quando entrambi “vestivano” la maglia del Napoli, ha saputo fare la differenza. Parliamo di Pepe Reina, portiere attualmente al Milan, e secondo di Donnarumma.

Con il futuro di Mattia Perin, secondo portiere della Juventus alle spalle di Szczesny, incerto, Sarri starebbe pensando al suo fedelissimo, in grado di fornirgli garanzie in campo e fuori. La società bianconera, ovviamente, è pronta ad accontentarlo e sta aspettando di capire quale sarà il futuro del portiere italiano prima di affondare il colpo.