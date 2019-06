Juventus, Sarri si avvicina: avvistato a Milano ma…

Maurizio Sarri è sempre più vicino a prendere il posto di Massimiliano Allegri alla Juventus. Archiviate le fatiche della finale di Europa League, il tecnico in uscita dal Chelsea – secondo quanto riportato da Repubblica con anche video di testimonianza – si sarebbe incontrato in giornata a Milano con il ds Fabio Paratici per discutere del futuro a tinte bianconere. Il luogo è significativo: i due sono stati immortalati entrare a Palazzo Parigi, quartier generale milanese della Juve quanto si parla di trattative di calciomercato (anche Sportitalia ha parlato di questo summit). O forse non erano loro? Altri media e tifosi bianconeri, scrutando i video pubblicati da Repubblica, incominciano a sostenere che l’uomo ripreso ad entrare nel palazzo non fosse veramente Sarri. Effettivamente, applicando uno zoom, il fisico non sembra appartenere a quello del tecnico toscano, soprattutto per l’altezza.