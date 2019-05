Juventus, scelto il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo

Dopo l’annuncio dell’addio di Massimiliano Allegri, la Juventus cerca volti nuovi. Non solo per guidare la squadra, ma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Non è un segreto che il primo reparto da rinforzare potrebbe essere proprio l’attacco dove il solo Cristiano Ronaldo non può bastare. La stagione negativa, dal punto di vista realizzativo, di Mandzukic e Dybala non può bastare a reggere i più alti palcoscenici del calcio europeo, ed ecco perché la Vecchia Signora, nelle vesti di Paratici e Nedved stanno valutando diverse ipotesi.