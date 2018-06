Juventus, se parte Higuain ecco il sostituto

Non solo Alvaro Morata e Mauro Icardi, spunta un nome nuovo per sostituire l’eventuale partenza di Gonzalo Higuan: Robert Lewandowski. In casa Juventus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport potrebbe accendersi una nuova pista che porterebbe clamorosamente al bomber polacco del Bayern Monaco.

PISTA POSSIBILE – 30 anni ad agosto, Robert Lewandowski è da anni uno dei centravanti più forti del mondo. Prelevato nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund, ora il Bayern Monaco potrebbe privarsene per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha voglia di lasciare la Bundesliga come testimonia anche il recente cambio di agente. Nonostante le recenti rassicurazioni della dirigenza bavarese sulla sua permanenza, potrebbe davvero salutare la Germania e accasarsi, perché no in bianconero. Non è un segreto che gli uomini mercato della Juventus, nelle vesti di Marotta e Paratici, siano alla ricerca di una punta già pronta a livello internazionale che possa fare la differenza in Champions League oltre che in Serie A. C’è però da battere una forte concorrenza, con Chelsea e Real Madrid a caccia anche loro di un attaccante di peso. Ma i bianconeri possono contare su un fatto importante: gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco come testimoniano le diverse trattative andate a buon fine tra le società su tutte Vidal e Douglas Costa. Non è poi da escludere che nella trattativa possa rientrare anche lo stesso Higuain.

