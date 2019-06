Juventus, senti l’ex Sissoko: “Bianconeri pronti per vincere la Champions League”

Crede nella Juventus prossima squadra vincitrice della Champions League Mohamed Sissoko, che ha vestito la maglia bianconera dal gennaio 2008 al 2011, per un totale di 3 gol in 100 presenze comprendendo tutte le competizioni. Ecco le parole rilasciate dal maliano, attualmente centrocampista del Sochaux, ai microfoni di Sky Sport: “Se la Juventus merita di vincere la Champions lo dirà il tempo, io credo che comunque ora siano pronti e il prossimo anno staremo a vedere. Con Sarri in panchina, anche se non ha ancora firmato, sicuramente verrà dato qualcosa in più alla squadra, e così sarà pronta per trionfare nella massima competizione europea per club”. Fiduciosa dunque la Piovra Nera, che in mezzo al campo è stato uno dei migliori giocatori della Juventus negli anni immediatamente successivi alla Serie B.