Juventus, senti Moggi: “Magari tornasse Higuain…”

Tutto in divenire in casa Juventus. Con il nodo allenatore ancora da sciogliere, appaiono in stand-by anche alcune operazioni di mercato, con i bianconeri comunque pronti ad investire profumatamente in estate. A dare qualche consiglio al club di Agnelli sono giunte le parole di Luciano Moggi, che ha così dichiarato ai microfoni di Radio Bianconera.

HIGUAIN E POGBA – “Un buon ritorno in questa squadra sarebbe quello di Higuain, mentre su Pogba non so se la Juve ha la forza di ricomprarlo, visto che il Manchester United lo ha pagato 110 milioni di euro…”.

CONTE – “Sarebbe stato perfetto per i bianconeri: Antonio coniuga il tifoso e il grande allenatore. Sarebbe stato l’ideale, ma i bianconeri sono arrivati tardi…”.