Juventus, senti Pallotta: “Come faranno a pagare CR7?”

Dai canali Social della Roma, James Pallotta non risparmia una frecciatina ai rivali della Juventus. Nel corso dell’intervista in compagnia di Manolas e Kluivert, sono stati molti i temi toccati dal presidente giallorosso.

SU CR7 – Questa la riflessione su Cristiano Ronaldo:”Non vedo l’ora di affrontarlo. Non lo dico per stimolarlo a smentirmi, ma la Serie A è un campionato più tattico e penso che potrebbe avere più difficoltà rispetto alla Spagna; non segnerà 60 gol. Ma sono contento che sia qui, anche se mi chiedo come lo pagheranno…”

LE CESSIONI ECCELLENTI – Un pensiero anche alle cessioni eccellenti degli ultimi 12 mesi, da Salah a Nainggolan, senza dimenticare Alisson:”Mi piaceva molto Salah, vendere Alisson non è stato facile, Radja è un guerriero. Ma la gente deve capire che a volte si è costretti a fare certe scelte, e allora bisogna ricavarne il massimo possibile. Poi speri di acquistare giocatori di personalità che siano migliori.” E Kluivert è uno di questi, almeno secondo Pallotta, che si complimenta con l’olandese per la sua capacità di lasciare gli avversari sul posto.

SU MANOLAS – Parole dolci anche per Kostas Manolas, che si appresta a cominciare la sua quarta stagione con i giallorossi:”All’inizio eri giovane, anche un po’ presuntuoso, ma adesso sei cambiato e sei un leader. E io sono felice che tu sia qui.”

