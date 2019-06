Juventus, senti Rabiot: “Stiamo parlando. Ogni bravo giocatore vorrebbe andarci…”

Potrebbe essere Adrien Rabiot il prossimo colpo della Juventus. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, in conflitto con il club da diversi mesi, si libererà a parametro zero alla fine di giugno. Il classe ’95, in vacanza in Italia, è stato intercettato dai media e ha aperto al clamoroso passaggio in bianconero:

“La Juventus mi ha cercato e ci stiamo parlando”, ha detto Rabiot al Corriere dello Sport. “La Juventus è un grande club dove ogni bravo giocatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso”. Insomma, il centrocampista strizza l’occhio ai top club d’Europa e attende la mossa delle società. Al momento il giocatore ora guadagna 3,1 milioni di euro all’anno e vorrebbe provare a raddoppiare il suo ingaggio, motivo per il quale, nei mesi precedenti, il Barcellona aveva lasciato perdere il suo potenziale acquisto.