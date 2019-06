Juventus, senza Allegri ecco il clamoroso ritorno: c’è il sì del giocatore

La Juventus avrebbe sondato Medhi Benatia. I bianconeri pensano ad un possibile ritorno del centrale difensivo dopo la cessione in Qatar dello scorso mercato.

Con l’addio di Massimiliano Allegri, con cui il difensore marocchino non era in buoni rapporti, il classe potrebbe fare al caso della società torinese. Secondo quanto riporta La Stampa, la Juventus avrebbe già ricevuto anche il sì del giocatore.

Ceduto nel mercato di gennaio in Qatar per 8 milioni di euro al Al-Duhail, Benatia può tornare alla Juventus sotto la nuova gestione, che dovrebbe essere di Sarri. Secondo il quotidiano, la Vecchia Signora avrebbe già sondato il terreno parlando con l’entourage del giocatore, ricevendo risposte affermative. Con il ritiro di Barzagli e lo svincolo di Caceres, il marocchino potrebbe tornare d’aiuto accanto a Bonucci, Chiellini e Rugani a cui si dovrà aggiungere un altro giovane per il futuro che sarà Romero o Demiral.