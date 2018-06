Juventus, si chiude per Perin: trovato l’accordo col Genoa

Mattia Perin alla Juventus: ci siamo. I sorrisi di Beppe Marotta, direttore sportivo bianconero, e di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, all’uscita dalla riunione in Lega Calcio fanno supporre che sia stato trovato l’accordo tra le parti.

ACCORDO E VISITE – Mattia Perin è pronto a sostenre le visite mediche al JMedical, il penultimo passo, prima dell’ufficialità. Il portiere del Genoa sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus. A conferma dell’imminente chiusura della trattativa le parole del presidente del Grifone Preziosi: “Sono i giocatori che decidono” sottolineando come dietro il passaggio del portiere alla Vecchia Signora ci sia stata la volontà del giocatore di scegliere la Juventus come destinazione. L’estremo difensore classe 1992 dovrebbe costare 15 milioni di euro complessivi, bonus compresi. 12 fissi + 3 di parte variabile. L’italiano, che si trova a Vinovo dopo l’amichevole della Nazionale potrebbe svolgere le visite mediche già in giornata. Perin sarà dunque juventino e andrà a giocarsi la maglia da titolare con il polacco Szczesny che parte da favorito per il ruolo di portiere dopo l’addio di Buffon.

