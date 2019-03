Juventus, si ferma De Sciglio: a rischio l’Atletico

Tegola in casa Juventus. Mattia De Sciglio non figura nell’elenco dei convocati per la gara di stasera contro l’Udinese, a causa di un infortunio che ne mette a rischio la presenza anche per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il terzino ha infatti riportato una distrazione all’adduttore, con l’entità dello stop ancora da valutare. Nuovi accertamenti verranno effettuati nella giornata di lunedì, chiarendo così la gravità dell’infortunio. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri, che sperava di poter contare sul giocatore nel delicato match contro la squadra di Diego Simeone