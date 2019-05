Juventus, spiraglio Guardiola? Zabaleta: “Stare più di 3-4 anni in un club non gli piace”

Si è già rimosso dalla contesta categoricamente, tanto che sta per firmare un rinnovo col Manchester City faraonico, ma ci sono ancora alcuni spiragli per vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Ci ha pensato il suo ex difensore ai Citizens Pablo Zabaleta, oggi al West Ham, ad alimentare le speranze dei tifosi juventini: “È un tecnico molto passionale, che ha sempre bisogno di nuove sfide. Per questo non gli piace stare troppo in una squadra, al massimo 3-4 anni – ha detto in un’intervista a BeIN Sports -. Andrà via dal City? Non so per quanto tempo resterà, di sicuro sostituirlo sarà complicatissimo. Io spero possa rimanere, vedremo”. Le voci continuano a rincorrersi, Guardiola al 99% rimarrà seduto al suo posto, ma fino a che non ci saranno notizie ufficiali sul fronte juventino non è detta l’ultima parola.