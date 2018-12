Juventus, strapotere infinito: il Toro è costretto ad arrendersi nel derby (1-0)

Non conosce ostacoli la Juventus di Massimiliano Allegri. Neanche il Torino, nel sentitissimo derby della Mole, riesce ad arginare lo strapotere della squadra bianconera, giunta alla quindicesima vittoria in sedici gare. Allo stadio Olimpico i granata partono con forte intensità ed aggressività, riuscendo a limitare Cristiano Ronaldo e compagni nella prima frazione di gara. Nella ripresa la gara si sblocca al 70′, quando CR7 trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo del portiere granata Ichazo su Mandzukic, scaturito da un clamoroso errore di Zaza. Tre minuti più tardi la Juventus troverebbe anche la rete del raddoppio, ma il gol di Mandzukic viene annullato a causa di un tocco in posizione irregolare di Cristiano Ronaldo. Il Toro prova a reagire, non riuscendo però a perforare l’attenta guardia bianconera. Per la Vecchia Signora è l’ennesima dimostrazione di forza e di solidità, per il Torino fallisce il sogno di fare uno sgambetto agli acerrimi rivali.