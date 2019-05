Juventus, stretta finale per Rabiot: una sola condizione da rispettare

Potrebbe essere Adrien Rabiot il prossimo colpo di mercato della Juventus. Dopo Ramsey, i bianconeri voglioni assicurarsi un altro colpo nel reparto di mezzo.

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, che a giugno lascerà Parigi a parametro zero, potrebbe approdare in quel di Torino. Il classe ’95 sarebbe uno dei profili seguiti con maggiore interesse da parte della dirigenza juventina.

CONDIZIONE – Il francese deve ancora scegliere la sua prossima destinazione. Non è un segreto che dopo essere stato molto vicino al Barcellona, adesso in pole ci siano Real Madrid e Tottenham. Ma in questa corsa c’è anche la Juventus che, stando a quanto riporta Tuttosport, starebbe seriamente pensando al suo acquisto. Un’unica condizione non convice i bianconeri: l’ingaggio richiesto da Rabiot. Il francese, infatti, vuole 10 milioni di euro all’anno. Esattamente quanto sarebbero disposti ad offrirgli altrove. La Juventus ci pensa e se deciderà di accontentarlo, ecco che il francese potrebbe essere il futuro centrocampista della Vecchia Signora.