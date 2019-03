Juventus, Szczesny carico: “Passaggio turno in Champions? Ci crediamo. CR7 ci trascinerà…”

Pronto e fiducioso, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, suona la carica a pochi giorni dalla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Intervistato da Sky Sport, l’estremo difensore bianconero si prepara all’importante e fondamentale gara di martedì sera all’Allianz Stadium. Tante le possibilità di passare il turno e di ribaltare il 2-0 subito all’andata.

CARICA – “Abbiamo sbagliato la gara d’andata, dobbiamo difendere e attaccare meglio. Noi ci crediamo, perché stiamo molto bene fisicamente”, ha detto il portiere polacco che poi ha continuato indicando chi, secondo lui, martedì sera sarà decisivo: “Se dovessi scommettere su chi può decidere questo match, direi Cristiano Ronaldo: ha esperienza in queste partite e ha fatto tantissimi gol in queste sfide così importanti. Martedì sera avremo bisogno di lui”. E poi conclude fiducioso: “Stiamo bene e vogliamo giocare questa grande partita di Champions. Abbiamo la consapevolezza di poter ribaltare questo risultato. In ogni caso, finora la nostra stagione è stata straordinaria. Vincere in Italia non è mai facile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, siamo vicini allo Scudetto e martedì andremo avanti in Champions. Come dimostrano anche i risultati di Ajax e United, in Europa non è mai finita. Questo ci fa credere ancora di più di potercela fare anche noi”.