Juventus, Szczesny rivela: “Allegri? Ha pianto molto in questi giorni…”

Festa scudetto per la Juventus, che in occasione del match con l’Atalanta, terminato sul punteggio di 1-1, ha celebrato la conquista dell’ottavo titolo consecutivo. Quella con i nerazzurri è stata anche l’ultima panchina all’Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, che al termine della stagione lascerà Torino dopo cinque anni. E del tecnico, nel post-gara, ha parlato il portiere Wojciech Szczesny.

PIANTO – “In questi giorni ha pianto molto, era emozionato ed è normale che sia così. Sono stati due-tre giorni belli, ma anche un po’ strani: vederlo andare via così dopo aver vinto cinque scudetti è particolare… Credo sia giusto comunque fargli un grande in bocca al lupo per il suo futuro”.