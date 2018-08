Juventus, Szczesny: “Siamo una delle squadre più forti al mondo”

La festa di Villar Perosa è finita con la vittoria della Juventus A per 5-0 che a difesa della sua porta aveva Wojciech Szczesny. Questo il commento del portiere polacco a fine gara: «La società ha fatto un grande mercato, e c’è grande entusiasmo. Ma i sogni adesso diventano obiettivi, la rosa è completa: pertanto, dobbiamo cominciare bene, vincendo a Verona. Tutti i nuovi compagni sono fortissimi, oltre ovviamente a Ronaldo, che credo comunque farà la differenza». Sul suo ruolo da titolare: «Sono contento, ma gli obiettivi importanti sono quelli collettivi. Siamo la squadra più forte del mondo? Non lo so, di certo una delle più forti».