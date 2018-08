Si avvicina il fischio d’inizio di Juventus-Lazio, partita che coincide con l’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera all’Allianz Stadium, lo stesso teatro di mille battaglie affrontate indossando la maglia del Real Madrid. Ma la Juventus non è solamente CR7 e lo sa bene anche Wojciech Szczesny, il nuovo numero 1 bianconero che, ai microfoni di Sky, si è detto pronto e concentrato per una partita che si annuncia difficile e per cui occorrerà dare il massimo: “Abbiamo buone qualità, è indiscutibile, ma per vincere le partite occorre essere sempre al 100% ed avere sempre un grande entusiasmo. Noi contiamo di portare a casa i nostri tre punti, ma non sarà facile. Lo abbiamo vissuto anche a Verona sulla nostra stessa pelle: ogni gara è a sé e nulla è scontato. Giochiamo contro una squadra ferita, avendo perso la prima partita del campionato. Noi faremo comunque la nostra gara e speriamo di portarla a casa.”