Juventus, tutti vogliono Pjanic: i bianconeri lo blindano, ma…

Miralem Pjanic è il punto di riferimento del centrocampo della Juventus. La squadra di Allegri si fonda sulle geometrie del bosniaco e le sue doti sono indispensabili per l’equilibrio della squadra. Ecco perché le voci di mercato che lo vogliono lontano da Vinovo hanno iniziato a preoccupare l’ambiente bianconero. Pjanic è uno dei centrocampisti più apprezzati in Europa e i bianconeri sono a conoscenza dell’interesse di tanti top club europei che negli ultimi giorni hanno anche fatto offerte ufficiali per il calciatore. Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain su tutte. Per questo motivo la dirigenza juventina si è mossa ed è pronta ad affrontare ogni eventualità.

RINNOVO – Il primo passo in casa Juventus è quello di proporre il rinnovo a Pjanic. Marotta e Paratici stanno infatti già pianificando il tutto per il bosniaco: un nuovo contratto con ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Il modo migliore per mantenere uno dei giocatori ritenuti fondamentali al progetto. Lo stipendio passerebbe dagli attuali 4,5 a 6 milioni di euro netti l’anno più eventuali bonus.

SOSTITUTO – Pjanic non ha mai espresso il desiderio di andare via dalla Juventus ma davanti ad un’offerta monstre, sia per lui che per la Juventus lo scenario potrebbe cambiare. Non è un segreto infatti che il Barcellona abbia individuato nel bosniaco l’erede di Iniesta, andato in Giappone. Senza dimenticare il sempre attivo Real Madrid che prima però dovrà risolvere il rebus allenatore. La Vecchia Signora è quindi attenta ad ogni possibilità e si è già mossa a caccia del sostituto. Cristante è passato alla Roma e il nome che circola nelle ultime ore è quello di Aleksandr Golovin, 22enne centrocampista del CSKA Mosca e della nazionale russa. La valutazione del classe ’96 si aggira attorno ai 25 milioni e la Juventus sarebbe disposta a metterne sul piatto circa 18 milioni. L’ipotesi resta viva anche senza la partenza di Pjanic a dimostrazione che i bianconeri sono sempre tra i migliori a muoversi sul mercato.

