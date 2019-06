Juventus, tutto deciso per la presentazione di Sarri: scelte data e prime tappe ufficiali

Sarri-Juventus, il momento della presentazione sta per arrivare. Dopo l’annuncio ufficiale nella giornata di ieri, ecco che finalmente sono state rese note alcune date dei vari eventi che lo vedranno protagonista: presentazione e prime tappe da tecnico sulla nuova panchina.

Giovedì 20 giugno sarà la giornata della conferenza stampa, la prima di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus. Alle 11, nella sala conferenze dell’Allianz Stadium le prime parole del nuovo mister bianconero. Ma non solo. Infatti, fatta eccezione per l’inizio del ritiro, che sarà comunque nei primi giorni di luglio, certe le date per la tournée. La partenza per l’Asia è prevista il 18 luglio: quello sarà il primo momento in cui la Juventus di Sarri si metterà in mostra e si misurerà con le rivali. Esordio, poi, qualche giorno dopo, il 21 luglio a Kallang (Singapore) contro il Tottenham di Pochettino. Ma sarà già tempo di derby d’Italia per Sarri con la sfida di Icc del 24 luglio contro l’Inter a Nanchino. La terza sfida bianconera in questa Coppa è, invece, prevista per il 10 agosto, ore 18: a Stoccolma c’è Atletico Madrid-Juventus. Simeone contro Sarri, due stili completamente diversi.