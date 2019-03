Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Kean guida l’attacco di Allegri. De Paul con Pussetto per i friulani

Tutto è pronto per l’anticipo della 27^ giornata di Serie A tra Juventus-Udinese. I campioni d’Italia scendono in campo all’Allianz Stadium alle 20,30 a caccia di una vittoria che possa essere di buon auspicio anche per la gara di martedì in Champions League. I friulani, a caccia di punti salvezza, saranno invece carichi e proveranno a rovinare la festa ai padroni di casa.

LE FORMAZIONI – Ampio turnover annunciato da Allegri per la sua Juventus. Niente Bonucci e Chiellini in difesa, ma soprattutto niente Cristiano Ronaldo. Il portoghese riposerà in vista della gara contro l’Atletico Madrid. Toccherà a Kean guidare l’attacco bianconero assieme a Dybala e Bernardeschi. L’Udinese, dal canto suo, giocherà con il miglior undici possibile: De Paul e Pussetto proveranno a sfondare la retroguardia avversaria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala. A disp.: Perin, Pinsoglio, Chellini, Bonucci, De Sciglio, Alex Sandro, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Sandro, Larsen, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. A disp.: Nicolas, Perisan, Wilmot, Ingelsson, Opoku, Micin, Bocin, Okaka, Lasagna. Allenatore: Davide Nicola.