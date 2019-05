Juventus, ufficiale: divorzio con Allegri

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico livornese e il club bianconero hanno infatti annunciato la separazione e nella giornata di domani, sabato 18 maggio, si terrà, presso l’Allianz Stadium, una conferenza stampa durante la quale l’allenatore e il presidente Andrea Agnelli spiegheranno le ragioni del divorzio. L’annuncio chiude così un lungo tormentone durato settimane, apertosi dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Champions League per mano dell’Ajax e trascinatosi fino ad oggi. Grande attesa per conoscere chi sarà il sostituto di Allegri sulla panchina della Vecchia Signora.