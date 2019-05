Juventus, ufficiale: esonerato Allegri

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il tecnico livornese è stato infatti esonerato dal club bianconero e nella giornata di domani, sabato 18 maggio, terrà una conferenza stampa alle 14 presso l’Allianz Stadium insieme al presidente Andrea Agnelli. L’annuncio chiude così un lungo tormentone durato settimane, apertosi dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Champions League per mano dell’Ajax e trascinatosi fino ad oggi. Grande attesa per conoscere chi sarà il sostituto di Allegri sulla panchina della Vecchia Signora.