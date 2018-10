Juventus, un top player vicino al rinnovo e Allegri esulta

Se c’è un calciatore che per caratteristiche fa più impazzire il tecnico della Juventus, Max Allegri, questo è senza dubbio Mario Mandzukic. Il croato infatti oltre ad essere decisivo in zona gol, non risparmia energie in ogni partita e dà una mano importante alla squadra. Il vice campione del mondo sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora. Per i bianconeri sarebbe un grande colpo, in quanto Mandzukic è il classico “leone” sul terreno di gioco, che lotta, combatte contro tutti e segna, regalando gioie ai propri tifosi. Insomma, per la Juve rimpiazzare un giocatore così sarebbe molto complicato, ragion per cui il prolungamento del contratto in scadenza nel 2020 sarebbe già stato preparato. Si parla di un rinnovo fino al 2021 o al 2022, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più riguardo la scadenza: sembra che al prolungamento non si accompagnerà un ritocco all’ingaggio, destinato a restare quello attuale, pari a 3,5 milioni netti.