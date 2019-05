Juventus, valanga di milioni dal Manchester City: una partenza eccellente sicura e poi…

Potrebbe essere durata solo una stagione l’avventura di Joao Cancelo con la maglia della Juventus. Il portoghese ex Inter sembra essere destinato a partire, direzione Premier League.

Il mercato della Juventus, infatti, dipenderà anche dalla cessione dell’esterno classe ’94. 33 presenze, un gol e 8 passaggi vincenti. Ma anche diversi momenti negativi, testimoniati da errori che spesso sono risultati decisivi in ottica del risultato. Arrivato a Torino per 40 milioni, il rapporto tra Cancelo e Allegri non è mai stato dei migliori. Ecco perché, la sua partenza, sembra cosa certa. Sarebbero in arrivo 60 milioni di euro da parte dei campioni di Inghilterra del Manchester City. Guadiola vuole Cancelo, e il calciatore direbbe immediatamente di sì. Paratici, in questo senso, è pronto ad accettarle l’ottima offerta.

FUTURO – Una plusvalenza importante, quella che la Juventus andrebbe a realizzare lasciando partire il portoghese, e soprattutto una nuova liquidità da investire. Con il discorso legato a Dybala, anche lui in uscita, la Vecchia Signora potrebbe andare alla ricerca della cifra pazzesca da spendere su almeno un top player del calibro di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo potrebbe essere un centrocampista: Pogba, in questo senso, tornerebbe di moda.