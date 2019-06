Juventus, via libera per Sarri: pronte le prime mosse sul mercato

Sarri alla Juventus ci siamo. Potrebbero essere ore decisive per il ritorno in Italia di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è pronto a sedersi sulla panchina bianconera. Il successo in Europa League e il successivo confronto tra società e allenatore pare abbiano portato al via libera per il manager.

La Juventus lo aspetta e con lui prevede anche di mettere a segno il primo rinforzo. Ebbene sì, perché insieme a Sarri potrebbero arrivare alcuni fedelissimi. Se Jorginho difficilmente potrà essere inserito nella trattativa per sbloccare l’arrivo del tecnico in Italia, lo stesso discorso non può essere fatto per altri due “pallini”.