Juventus, via vai di mercato: Pjanic rinnova, tre in partenza

La Juventus si prepara all’ultima settimana calda che precede l’inizio del campionato. La Vecchia Signora, dopo una campagna acquisti eccellente si appresta a mettere a segno, forse, il più grande colpo del mercato, dopo Ronaldo: il rinnovo di Miralem Pjanic. Ebbene sì, il bosniaco, a lungo corteggiato da diversi top club europei, sembra destinato a firmare di nuovo con la Juventus, dopo le ultime settimane tormentate: possibile un prolungamento del suo contratto fino al 2023.

RINNOVO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo non è ancora fatto, ma le sensazioni sono più che positive. Ad una settimana dalla fine del mercato i bianconeri hanno ancora delle importanti decisioni da prendere e quella del rinnovo di Pjanic è di prioritaria importanza. Per il centrocampista ex Roma, possibile un prolungamento del contratto fino al 2023 con ingaggio aumentato.

CHI PARTE – Se il rinnovo resta un’ipotesi valida anche per Alex Sandro, il destino di Stefano Sturaro è esattamente opposto. Il centrocampista è volato a Lisbona per fare le visite mediche con lo Sporting. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Importanti, al fine di concludere la trattativa, anche Viviano, portiere dello Sporting e CR7, per ovvi motivi. Meritano un discorso a parte anche Kean e Favilli, i due giovani talenti made in Juventus. Gli ultimi sette giorni di mercato porteranno novità anche per loro. Se per Favilli, grande protagonista delle amichevoli estive dei bianconeri, è tutto fatto con il Genoa, per Moise Kean occorre trovare una sistemazione. L’attaccante delle giovanili azzurre resta un obiettivo dell’Udinese, che spera di averlo dopo l’eventuale rinnovo con la Juventus, e del Nizza, che vorrebbe dare un seguito all’esperienza Balotelli contando sulla comunanza di procuratore. Ora per Kean tutto sembra davvero possibile, al punto che nelle ultime ore sono arrivate voci di un’offerta anche dalla Germania da parte del Borussia Dortmund.