Kluivert: “Mio figlio alla Roma? Preferirei restasse all’Ajax, ma…”

Patrick Kluivert, ex attaccante di Ajax e Barcellona, ha parlato a Goal.com della situazione legata a suo figlio Justin Kluivert, esterno degli olandesi che interessa molto alla Roma che sembra vicinissima al suo acquisto. Il classe ’99 potrebbe arrivare nella capitale già nel prossimo weekend e potrà dare a Di Francesco più soluzioni tattiche giocando indifferentemente da ala sinistra e destra. All’Ajax, in prima squadra senza contare le giovanili, il bottino di Kluivert Jr conta 56 presenze condite da 13 gol e 10 assist.

DECIDE LUI, MA … – “Personalmente vorrei che Justin restasse all’Ajax un altro anno, ma so che la decisione deve essere la sua. Come padre la accetterò e lo supporterò in ogni occasione. La Roma? Può essere un’ottima squadra per lui anche se, come già detto, vorrei rimanesse un’altra stagione in Olanda e successivamente andasse a fare una stagione all’estero con un’altra squadra. Però è una sua decisione, lo sosterrò e sarò sempre al suo fianco. So che può farcela e farà bene”.

Kluivert jr è immarcabile