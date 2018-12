Koulibaly, presidente Fifa Infantino: “Scioccato e scandalizzato ma gli arbitri…”

La FIFA solleciterà gli arbitri a sospendere le partite se i tifosi faranno cori razzisti. L’ordine arriva direttamente dal presidente Gianni Infantino: “Sono scioccato e scandalizzato per gli insulti contro Koulibaly”. Infantino ha discusso la questione con il capo degli arbitri Collina che ha inviato una circolare a tutti i “fischietti” affinchè applichino il regolamento in caso di episodi di razzismo negli stadi. In caso di recidiva, le sanzioni potrebbero portare all’espulsione dalla competizione del club.