La Juventus chiude con una sconfitta: la Sampdoria si impone 2-0

La Juventus, impegnata a Marassi contro la Sampdoria, chiude con una sconfitta (2-0) il proprio torneo. Un successo che permette ai blucerchiati di chiudere la stagione a quota 53 punti, mentre i bianconeri, campioni d’Italia, rimangono fermi a 90.

LA GARA – La partita inizia a ritmi lenti, con il primo brivido che arriva solamente al 34′, quando Quagliarella, in acrobazia, non trova la porta difesa da Pinsoglio. La Juventus risponde quattro minuti più tardi, ma Dybala viene anticipato al momento della battuta a rete da Sala. Nella ripresa, i bianconeri sembrano premere di più sull’acceleratore e si rendono pericolosi con Dybala e Kean, prima che allo stesso attaccante azzurro venga annullata una rete per fuorigioco. Nel finale, però, è la Sampdoria a sbloccare il risultato con Defrel, che all’85’ insacca nella porta juventina dopo una triangolazione con Gabbiadini. E al 91′, direttamente da calcio di punizione, arriva il raddoppio di Caprari.